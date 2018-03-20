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| | На фасад здания Форин-офис вывели световую проекцию улыбающегося Путина

На фасад здания Форин-офис вывели световую проекцию улыбающегося Путина

Сегодня, 05:19
Улыбающееся лицо Владимира Путина внезапно появилось на фасаде лондонского здания Форин-офис (там базируется британское внешнеполитическое ведомство).

 


Световая проекция сопровождалась тремя одинаковыми надписями, вопрошавшими: «Miss me?» («Скучали по мне»?): https://youtu.be/StTuMPLi4R0.

Автором проекции является российская арт-группа Philosoraptors (название, по всей видимости, взято от популярного интернет-мема — раптора-философа). Вскоре после вышеозначенного события она опубликовала в своем официальном канале в YouTube видео с проекцией. В начале ролика на русском и английском языках был представлен комментарий, в котором было изложено требование уважать выбор россиян. Арт-группа утверждает, что Западу удобно винить Путина во всех бедах: от вмешательства в выборы в США до отравления Скрипаля. Однако русские любят своего президента, о чем и свидетельствуют результаты состоявшихся в минувшее воскресенье выборов.
 
 

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