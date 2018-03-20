На фасад здания Форин-офис вывели световую проекцию улыбающегося Путина

Световая проекция сопровождалась тремя одинаковыми надписями, вопрошавшими: «Miss me?» («Скучали по мне»?): https://youtu.be/StTuMPLi4R0.
Мнения
Поклонники не поняли нового образа звезды.
От Редактора
Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.
Некоторые западные арт-деятели искренне рады победе Владимира Путина на выборах президента России. Свое мнение они решили выразить световой проекцией с
В преддверии выборов президента на фасаде петербургской школы №281, в которой Владимир Путин учился в старших классах, появилась световая проекция, призывающая
В США на отеле президента Дональда Трампа SoHo, который расположен в Нью-Йорке, появилась провокационная проекция портрета российского лидера Владимира Путина,