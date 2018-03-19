Россельхознадзор начал усиленно контролировать PepsiCo, «Черкизово» и «Мираторг»

Из-за несоответствия продукции PepsiCo, «Черкизово» и «Мираторг» требованиям Таможенного Союза и РФ, Россельхознадзор усилил контроль за данными предприятиями. Лабораторное исследование обнаружило в продуктах питания вредные и запрещенные вещества.

Стало известно о том, что Россельхознадзор стал усиленно контролировать всю продукцию от компаний PepsiCo, «Черкизово» и «Мираторг», из-за того, что их продукция не отвечает существующим требованиям качества, актуальным в России и Таможенном Союзе. Это было выяснено благодаря тестам продуктов питания данных предприятий в лабораториях.В ряженке от PepsiCo нашли сульфаметазин, в курином мясе от «Черкизово» нашли остаточные компоненты кокцидиостатика и линкозамида, а в пельменях от «Мираторга» нашли ДНК продуктов, которые не заявлены изготовителем. Кроме того, будет действителен тщательный контроль за продукцией «Бурятмяспрома», в колбасе которого присутствовал отличный от заявленного гистологический состав.