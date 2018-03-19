Олигарх Дерипаска назвал сумму ущерба по иску к Рыбке и Лесли

Олег Дерипаска подал иск в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вакушевич) и Алекса Лесли (Александра Кирилову), за распространение о нем личной информации без его согласия.

Пелагея Лебединская

Рассмотрение судебного дела по иску Олега Дерипаски будет проходить 27 марта. Истец в качестве моральной компенсации потребовал от Насти Рыбки и ее компаньона Алекса Лесли по миллиону рублей. Также потребовал уничтожить все видео и фото, находившихся у них, с его изображением, и наложить вето на распространение какой-либо о нем информации. В случае непослушания и утечки о нем информации с их стороны, он будет вынужден подать новый иск с более ожесточенным прошением к судье. Олигарх Дерипаска опроверг слухи о его связи с Рыбкой, а фото с его изображением девушка использовала исключительно в своих целях для пиара.В настоящее время Настя Рыбка и ее компаньон Лесли находятся под арестом в Тайской тюрьме, где ожидают решение суда о депортации на родину. Они обвиняются в незаконной деятельности на территории Таиланда и в сексуальном развращении молодых девушек.