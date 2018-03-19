Некоторые россияне на выборах голосовали за Карреру

Некоторые граждане РФ с весельем отнеслись к серьезному выбору нового главы страны. Они отдали свой голос за Карреру, который является тренером московского «Спартака». Отметим, что Массимо Каррера в прошлом сезоне привел команду к чемпионству.

Анна Котова

Несколько россиян решили повеселиться на серьезном мероприятии по выбору руководителя России. Они решили дописать в бюллетень имя и фамилию тренера «Спартака» из Москвы Массимо Карреру. Помимо этого россияне ручкой дорисовали на листе для голосования окошко для галочки, где и поставили ее.Пока ЦИК еще не подсчитали все бюллетени. После подсчета 99,94% листов лидером остается действующий глава России Владимир Владимирович Путин. Пока известно, что за него проголосовало 76,68% граждан страны. Пока нет информации, сколько именно граждан проголосовали за тренера футбольной команды.