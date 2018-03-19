Российские ученые предсказали наступление астрономической весны 20 марта

Астрономы Московского планетария сообщают, что в грядущий вторник, 20 марта, планируется наступление астрономической весны.

Николай Офицеров

», - пояснили в пресс-службе планетария.В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название равноденствие., - добавили представители планетария.Между тем, на настоящее потепление в центральной части России метеорологи просят пока не рассчитывать. По состоянию на 18 марта, весна 2018 года стала самой морозной за последние сто лет, ведь в отдельных регионах температура опускалась до -19 по Цельсию. В целом с начала марта температура воздуха оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.