Российские ученые предсказали наступление астрономической весны 20 марта

«В этот день в 19:15 по московскому времени произойдет весеннее равноденствие. Солнце будет передвигаться по эклиптике и пересечет небесный экватор, перейдя из Южного полушария небесной сферы в Северное», - пояснили в пресс-службе планетария.
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название равноденствие.
«20 марта 2018 года, в день весеннего равноденствия, Солнце перейдет в созвездие Рыб. Начиная с 21 марта, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе», - добавили представители планетария.
Между тем, на настоящее потепление в центральной части России метеорологи просят пока не рассчитывать. По состоянию на 18 марта, весна 2018 года стала самой морозной за последние сто лет, ведь в отдельных регионах температура опускалась до -19 по Цельсию. В целом с начала марта температура воздуха оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.