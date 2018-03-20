Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Звезда YouTube кот-пианист Бенто скончался

Звезда YouTube кот-пианист Бенто скончался

Сегодня, 07:20
Кот Бенто, который своим выступлением на синтезаторе стал знаменитостью YouTube, скончался от возраста.

Звезда YouTube кот-пианист Бенто скончался

 

Знаменитость коту Бенто принес видеоролик, на котором он исполнил свое выступление на фортепиано. Его хозяин Чарли Шмидт, одел на кота сшитую специально рубашку и усадил за синтезатор. Управляя его лапками, так что бы не видно было в кадре его рук, Чарли сыграл мелодию, и получилось, словно кот сам играет. Этот ролик появился в YouTube в 2009 году и сразу же произвел фурор. В 2010 году коту поступило предложение сняться в рекламе, после чего хозяину заплатили хороший гонорар. Спустя девять лет после выхода ролика кот умер естественной смертью, от старости.


В память о своем коте Чарли Шмидт снял новый видеоклип, который заставил расчувствоваться многих пользователей интернета.

Пелагея Лебединская
Новости по теме
Скончался бездомный пианист, прославившийся в YouTube
Скончался бездомный пианист, прославившийся в YouTube

Скончался бездомный пианист из Канады, который до этого стал известным благодаря ролику, опубликованному на портале YouTube. Смерть настигла музыканта Ройана

Старший брат актера Эдди Мёрфи скончался от лейкемии
Старший брат актера Эдди Мёрфи скончался от лейкемии

Семья голливудского актера Эдди Мёрфи шокирована известием о смерти старшего брата артиста, 57-летнего Чарли Мёрфи. Мужчина не смог побороть тяжелое

Порнозвезда Бретт Росси подала в суд на Чарли Шина из-за ВИЧ
Порнозвезда Бретт Росси подала в суд на Чарли Шина из-за ВИЧ

Известная порнозвезда Бретт Росси подала в суд на знаменитого голливудского актера Чарли Шина из-за ВИЧа. Помимо того, девушка указала, что артист заставил ее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости