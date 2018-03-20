Звезда YouTube кот-пианист Бенто скончался

Знаменитость коту Бенто принес видеоролик, на котором он исполнил свое выступление на фортепиано. Его хозяин Чарли Шмидт, одел на кота сшитую специально рубашку и усадил за синтезатор. Управляя его лапками, так что бы не видно было в кадре его рук, Чарли сыграл мелодию, и получилось, словно кот сам играет. Этот ролик появился в YouTube в 2009 году и сразу же произвел фурор. В 2010 году коту поступило предложение сняться в рекламе, после чего хозяину заплатили хороший гонорар. Спустя девять лет после выхода ролика кот умер естественной смертью, от старости.
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