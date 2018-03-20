Звезда YouTube кот-пианист Бенто скончался

Кот Бенто, который своим выступлением на синтезаторе стал знаменитостью YouTube, скончался от возраста.





В память о своем коте Чарли Шмидт снял новый видеоклип, который заставил расчувствоваться многих пользователей интернета.

Пелагея Лебединская

Знаменитость коту Бенто принес видеоролик, на котором он исполнил свое выступление на фортепиано. Его хозяин Чарли Шмидт, одел на кота сшитую специально рубашку и усадил за синтезатор. Управляя его лапками, так что бы не видно было в кадре его рук, Чарли сыграл мелодию, и получилось, словно кот сам играет. Этот ролик появился в YouTube в 2009 году и сразу же произвел фурор. В 2010 году коту поступило предложение сняться в рекламе, после чего хозяину заплатили хороший гонорар. Спустя девять лет после выхода ролика кот умер естественной смертью, от старости.