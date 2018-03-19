Жизнь без соцсетей: Невеста принца Гарри скучает по виртуальному общению

Друзья голливудской актрисы в прошлом Меган Маркл недавно признались в откровенном интервью, что девушка очень скучает по социальным сетям, хотя прожила без них совсем немного.

Светлана Славянская

Невеста британского принца Гарри в январе текущего года удалила все свои аккаунты в соцсетях, по требованию королевы Елизаветы II. Стоит отметить, что все члены королевской семьи не используют соцсетей в качестве развлечений, а все свои новости должны сообщать официально через королевских представителей в СМИ или официальный сайт Кенсингтонского дворца.Однако близкое окружение Меган Маркл признались британским корреспондентам, что девушка очень скучат по виртуальным приятелям и соцсетям, однако не может вернуться к привычному образу жизни. Друзья знаменитости говорят, что Меган всё ещё тяжело жить по жестким уставам королевской семьи.