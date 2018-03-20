Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Ростовчанин рассказал, как магия испортила ему секс

Ростовчанин рассказал, как магия испортила ему секс

Сегодня, 06:20
В одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» житель Ростова пожаловался, как магия испортила ему секс.

Ростовчанин рассказал, как магия испортила ему секс

 

Ростовчанин решил поделиться своей проблемой с другими подписчиками сообщества. Молодой человек написал, что сейчас встречается с девушкой, у которой есть татуировка ловца снов. Парень думал, что во время сна им ничего не помешает, будет очень спокойно, но получилось совсем наоборот. Дело в том, что девушка не дает ему ночью спать, хочет секса постоянно. Однако на этом невзгоды парня не закончились, когда он засыпает, то ему постоянно снится один и тот же сон: он занимается сексом с этой же девушкой. Также парень написал, что такое длится уже две недели. В завершении поведал, что тату ловец снов влияет только на его партнершу.

Пользователи неоднозначно отреагировали на эту жалобу. Одни написали, что парню нужно радоваться, что у девушки он вызывает такой сексуальный голод и желание. Были и такие, которые посочувствовали парню. Многие из пользователей задались вопросом, что может быть, так весна действует на людей.
Анна Котова
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