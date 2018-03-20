Ростовчанин рассказал, как магия испортила ему секс

В одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» житель Ростова пожаловался, как магия испортила ему секс.

Анна Котова

Ростовчанин решил поделиться своей проблемой с другими подписчиками сообщества. Молодой человек написал, что сейчас встречается с девушкой, у которой есть татуировка ловца снов. Парень думал, что во время сна им ничего не помешает, будет очень спокойно, но получилось совсем наоборот. Дело в том, что девушка не дает ему ночью спать, хочет секса постоянно. Однако на этом невзгоды парня не закончились, когда он засыпает, то ему постоянно снится один и тот же сон: он занимается сексом с этой же девушкой. Также парень написал, что такое длится уже две недели. В завершении поведал, что тату ловец снов влияет только на его партнершу.Пользователи неоднозначно отреагировали на эту жалобу. Одни написали, что парню нужно радоваться, что у девушки он вызывает такой сексуальный голод и желание. Были и такие, которые посочувствовали парню. Многие из пользователей задались вопросом, что может быть, так весна действует на людей.