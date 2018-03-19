В Ростове кенгуру нокаутировал артистов цирка

В ростовском цирке артисты организовали боксерский поединок, в котором одержал победу австралийский кенгуру, сумев нокаутировать всех своих соперников.

Фото необычного представления выложили в соцсеть очевидцы боксерского шоу. Артисты решили удивить гостей и провести необычное спортивное состязание. Кенгуру оказался намного сильнее своих тренеров и уложил всех противников на лопатки. Многие зрители оценили поединок по достоинству и были удивлены новыми трюками животного. Среди зрителей и пользователей соцсетей нашлись такие, которые неоднозначно отреагировали на представление и обвинили сотрудников цирка в издевательстве над животными. Некоторые вообще считают, что в цирковых шоу не должно быть животных.

Образ «боксирующего кенгуру» из представлений бродячих артистов стал известным в 1891 году, когда одна из сиднейских газет опубликовала изображения кенгуру, который дерется с человеком. Кенгуру в перчатках для бокса – товарный знак Олимпийского комитета Австралии.