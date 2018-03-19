В московской подземке установят постеры с призывом уступать места беременным

В метро Москвы установят плакаты с призывом к пассажирам уступать места беременным женщинам. Постеры появятся как дополнение к значкам, которые выдаются женщинам в интересном положении на стойках «Живое общение».

Анна Котова

На официальном портале мэра столицы размещена информация, что первую партию, в которой было 600 значков, раздали за одну неделю. Благодаря такому спросу была заказана дополнительная партия в 1000 штук. С этого дня раздача возобновилась. Информацию об этом предоставил сайту заместитель градоначальника по транспорту Максим Ликсутов. Такие значки и плакаты напомнят гражданам, что о беременных женщинах нужно заботиться.Напоминаем, что уже продолжительное время в столичной подземке звучат объявления, что нужно уступать места не только пожилым людям и инвалидам, но и женщинам в интересном положении.