Ушел из жизни руководитель московской Росгвардии Василий Глотов

Василий Анатольевич Глотов, генерал-майор и руководитель московского департамента Росгвардии, 18 марта внезапно отошел в мир иной в возрасте 57 лет.

Анна Котова

Ведомство в интернете на своем сайте разместило информацию, что 18 марта неожиданно для всех умер генерал-майор полиции, руководитель Росгвардии по Москве и области Василий Анатольевич Глотов.Карьера Глотова началась в звании сержанта на посту потрульно-постовой службы. Василий Анатольевич служил в группе специального предназначения ГУВД по Москве, также занимал ведущие посты вневедомственной охране по области.Помимо данных заслуг, Глотов многократно участвовал в компаниях на Северном Кавказе, которые были направлены против террористических организаций. В 2016 году генерал-майора назначили на должность главы Росгвардии в Самарской области. Однако в прошлом году Глотова перевели в Москву, где он продолжил свою службу на должности директора департамент по Московской области.