Улыбка фортуны: Житель Воронежской области выиграл в лотерею 1 млн рублей

18 марта житель Воронежской области выделит красным карандашом, для него этот день станет праздничным, поскольку он выиграл в «Русском лото» 1 млн рублей. Видео с розыгрышем приза выложили на YouTube.

Домбровский Сергей

День выборов президента РФ стал удачным для жителя Воронежской области. В каком именно городе находится счастливчик не сообщается. Сотрудники лотереи держат данную информацию в строжайшем секрете по договоренности с победителем. Недавно житель села Шекаловка получил в лотерею более 2 млн рублей. Еще ранее везунчик из Воронежской области стал обладателем квартиры после очередного розыгрыша.Максимальный джек-пот на сумму 506 млн рублей удалось сорвать женщине из Панино Наталье Власовой. Данная сумма станет отличным дополнением к пенсии, которую гражданка получает от государства. Везение этой дамы многократно обсуждали в Сети. Несмотря на успехи участников лотереи, преподаватели по теории вероятности уверяют, что шанс победить в подобных розыгрышах ничтожно мал и рассчитывать на него не стоит.