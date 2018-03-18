В штабе Навального в Ростове рассказали об удалении наблюдателей

В Ростовской области начали удалять наблюдателей с избирательных участков. Об этом не преминули сообщить сторонники Алексея Навального. Подробности их удаления озвучили представители областного Избиркома.

Дарья Светозарова

Оказалось, что наблюдатели были удалены после того, как в Центризбирком поступило сообщение от доверенного представителя Павла Грудинина – Александра Михальчука. Он заявил, что не назначал наблюдателей в донском регионе, а все документы, заверенные якобы его подписью, потребовал признать недействительными. Эти документы предоставляли предъявителю право совещательного голоса.Однако сотрудники штаба Навального в Ростове утверждают, что видели, как господин Михальчук ставил свой автограф на этих документах. В заявлении Михальчука сообщается, что фальшивые наблюдатели должны понести ответственность. К данному моменту участки покинули примерно двадцать человек с мандатом наблюдателя.