Подложили свинью: Наблюдатели Навального оконфузились с разоблачением выборов в Челябинске

Сторонники Алексея Навального из организации «Голос» активно собирают фото- и видеоподтверждения нарушений, которые происходят во время выборов. Наблюдатель из Челябинска поместил на карту нарушений весьма странный «разоблачительный» ролик, главную роль в котором отвел не «жертве» ущемления прав избирателей, а обычной свинье.

Дарья Светозарова

Планировалось, что сюжет должен продемонстрировать, как на участок массово подвозят избирателей, чтобы обеспечить высокую явку. В частности, активист «Голоса» за кадром вещал о том, что на избирательный участок № 523 в Челябинске на «ГАЗели» везут молодежь. Когда транспортное средство подкатило к крыльцу, вокруг него сразу собралась толпа.Окрыленный наблюдатель бросился в самую гущу с вопросом: «Народ привезли?», однако вместо избирателей в салоне машины находилась свинья. Это «свинство» уже успели снять на видео и разместить в интернете. Пользователи высмеяли «подвоз», а сконфузившийся наблюдатель начал оправлываться, что видео ему просто прислали и о содержании он не имел понятия.