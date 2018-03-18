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| | Голые девушки из Москвы и Петербурга поздравили россиян с днем выборов

Голые девушки из Москвы и Петербурга поздравили россиян с днем выборов

Сегодня, 18:44
18 марта в России проходят выборы главы РФ. В социальной сети «ВКонтакте» появились поздравления с этим памятным днем от обнаженных девушек из Москвы и Петербурга.

Голые девушки из Москвы и Петербурга поздравили россиян с днем выборов

 

Голая жительница столицы предлагает голосовать за нее. Дама обещает улучшить существенно экономику страны. Правда, план своих действий на новой должности она не обнародовала. Пользователи обещают проголосовать за леди, если она выставит свою кандидатуру. Юзерам понравилась фигура девушек из Москвы из Петербурга. Некоторые уверены, если Россию возглавит такой президент, то страна быстро выйдет из кризиса, рассчитается с долгами и все люди будут счастливы.

 

Не все поддерживают данную точку зрения. Некоторым не понравился даже внешний вид голых женщин, а об умственных качествах обнаженных дам они даже говорить не хотят. Большинство пользователей обсуждали фигуру девушек, а не их достоинства и недостатки в качестве кандидата на пост президента России.
Домбровский Сергей
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