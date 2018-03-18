Таксист, не плативший за парковку в «Платове», увяз в грязи

В интернете жители Ростовской области активно обсуждают поступок ростовского таксиста, который решил не платить за парковку в аэропорту «Платов».

Дело в том, что водитель такси не стал платить за парковку, а решил объехать шлагбаумы, однако его автомобиль не смог преодолеть грязь и полностью загряз в ней. Снимки машины, севшей в грязь, распространились по интернету с большой скоростью. Многие из пользователей выразили свое сочувствие водителю. Помимо этого, ростовчане написали, что также недовольны стоимостью парковки возле воздушной гавани, стоимость которой составляет 500 рублей.

Анна Котова

Один из пользователей написал, что можно было сделать как в Краснодаре – заезжаете на парковку когда захотите и стойте столько, сколько вам нужно. Также ростовчане возмутились тем, что вокруг аэропорта раскрывается такой пейзаж, который не совсем соответствует самому городу.