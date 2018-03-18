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| | В Британии фанат за бесценок купил редкие издания «Гарри Поттера» стоимостью в тысячи фунтов

В Британии фанат за бесценок купил редкие издания «Гарри Поттера» стоимостью в тысячи фунтов

Сегодня, 16:46
В Великобритании фанат приобрел три редких издания «Гарри Поттера» всего за 3 фунтов стерлингов за каждую книгу. Сообщается, что сейчас стоимость данных изданий составляет тысячи фунтов.

В Британии фанат за бесценок купил редкие издания «Гарри Поттера» стоимостью в тысячи фунтов

 

21-летняя британка Хейли Малсом из города Глостер посетила благотворительный магазин, где купила книги о «Гарри Поттере», а именно «Кубок огня», «Орден Феникса» и «Принц-полукровка». На момент покупки Хейли понятия не имела, что книги были редкими, пока девушка не вернулась домой и обнаружила, что все они были первыми изданиями, которые сейчас могут принести тысячи фунтов.

В Британии фанат за бесценок купил редкие издания «Гарри Поттера» стоимостью в тысячи фунтов

 

Специалисты утверждают, что за одну книгу можно выручить более 60 тысяч фунтов стерлингов. Однако, несмотря на высокую стоимость изданий, фанатка «Гарри Поттера» планирует сохранить у себя романы английской писательницы Джоан Роулинг.
Светлана Славянская
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