В Британии фанат за бесценок купил редкие издания «Гарри Поттера» стоимостью в тысячи фунтов

В Великобритании фанат приобрел три редких издания «Гарри Поттера» всего за 3 фунтов стерлингов за каждую книгу. Сообщается, что сейчас стоимость данных изданий составляет тысячи фунтов.

21-летняя британка Хейли Малсом из города Глостер посетила благотворительный магазин, где купила книги о «Гарри Поттере», а именно «Кубок огня», «Орден Феникса» и «Принц-полукровка». На момент покупки Хейли понятия не имела, что книги были редкими, пока девушка не вернулась домой и обнаружила, что все они были первыми изданиями, которые сейчас могут принести тысячи фунтов.

Светлана Славянская

Специалисты утверждают, что за одну книгу можно выручить более 60 тысяч фунтов стерлингов. Однако, несмотря на высокую стоимость изданий, фанатка «Гарри Поттера» планирует сохранить у себя романы английской писательницы Джоан Роулинг.