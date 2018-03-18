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| | Бесплатная колбаса и зомбированные дети: Лена Миро поделилась впечатлениями от выборов президента

Бесплатная колбаса и зомбированные дети: Лена Миро поделилась впечатлениями от выборов президента

Сегодня, 16:54
Популярный блогер и общественница Лена Миро поделилась своими впечатлениями о том, как проходят выборы президента России. О том, что является залогом высокой явки и гражданской активности 18 марта она написала в своем микроблоге в Instagram.

Бесплатная колбаса и зомбированные дети: Лена Миро поделилась впечатлениями от выборов президента

 

По мнению Лены, выборы проходят с многочисленными нарушениями. Блогер пишет о вброшенных в урны бюллетенях еще до открытия участков и о том, на какие ухищрения идут организаторы, чтобы заманить на голосования россиян. Некоторые предлагают бесплатное угощение: выпечка, бутерброды с колбасой и прочая снедь. Другие устраивают шоу с акробатами и праздничные концерты непосредственно в стенах зданий, где осуществляется избирательный процесс. Однако больше всего Миро возмутило то, что россиян заставляют голосовать их же дети. Согласно сообщению анонимной подписчицы блогера, ее ребенок со слезами просил мать прийти на выборы. В противном случае ему грозили травля и плохие отметки.

Бесплатная колбаса и зомбированные дети: Лена Миро поделилась впечатлениями от выборов президента

 

Подписчики Миро тут же подхватили тему и принялись писать о своих «предвыборных бедах». Пользовательница из Хабаровска пожаловалась, что им на участках раздавали купоны, а в школах параллельно объявили акцию – победит тот класс, который соберет больше всех купонов. Естественно, дети буквально вынуждали родителей идти голосовать. «Низко это», - констатирует избирательница. Некоторые фолловеры признались, что «прорабатывали» и воспитанников детского сада, дескать, скажите родителям, что нужно пойти на выборы. Другие пользователи уверяли, что им грозили лишением премий, если откажутся голосовать.

Остальные написали, что такого не наблюдали на своих участках. По их словам, голосовать они шли добровольно и с удовольствием. За несколько минут пост Миро лайнули почти полтысячи подписчиков.
Дарья Светозарова
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