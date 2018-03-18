Мертвый житель Саратова каждый раз приходит на выборы

Жительница Саратова пожаловалась на то, что в выборах президента принял участие ее мертвый супруг. Мужчина умер еще 14 лет назад, но до сих пор активно влияет на итоги голосования – его имя поныне исправно вносят в списки.

Дарья Светозарова

Вдова уверяет, что давно известила комиссию о смерти супруга, и даже скандалила с комиссионерами, подтверждала факт кончины мужа свидетельством о смерти. На этот раз члены УИК все внесли пометку в списке, которая констатирует смерть избирателя.Подобные инциденты происходят и в других регионах. К примеру, в Санкт-Петербурге на 33 избирательном участке наблюдатели зафиксировали еще несколько «мертвых душ», а иногда избиратели, которые пришли отдать свой голос, значились в перечне как мертвые. Член комиссии с решающим правом голоса Варвара Михайлова отмечает, что теризбиркомы иногда записывают редко голосующих граждан в «мертвецы», дабы искусственно повысить явку.