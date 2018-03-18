Избирателям в Хабаровске показали, чем завтракает президент

Необычная акция состоялась в помещении избирательного участка № 201 города Хабаровска. Здесь в холле гимназии, где расположили на выходные избирательные кабинки, накрыли «народные столы» и предложили избирателям отведать «завтрак президента».

Сергей Денисов

Креативная инициатива исходит от местных властей, которые пытаются внести местный колорит в строгую процедуру голосования. Местные предприниматели предложили избирателям пофантазировать на тему меню завтрака Президента РФ.На столы накрыли геркулесовую кашу, приготовленную на обезжиренном молоке и приправленной кедровыми орехами, печеные яблоки и дальневосточную бруснику. Губернатор Хабаровского края Николай Крейцу, который пришел на участок отдать свой гражданский долг, попробовал «президентское меню» от местных производителей и пообещал всем присутствующим предложить эти блюда на завтрак Владимиру Владимировичу Путину.