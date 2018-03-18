Ростовчане рассказали, кого ненавидят всем сердцем

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано. Ростов-на-Дону» администратор решил спросить ростовчан, кого они ненавидят всем сердцем и за что.

Анна Котова

В сообществе администраторы решили провести опрос среди жителей города по поводу того, кого они ненавидят и насколько сильно. Пользователи сразу начали делиться своими мнениями. Кто-то писал, что ненавидит предателей и лжецов. Другие писали, что политиков, которые выдумывают разные ненужные законы. Один из пользователей признался: "Мне на туфли как то кое кто наступил, так я проклял его". Другие комментаторы оказались не столько злыми.Напомним, до этого в сообществе был размещен пост, в котором автор спрашивал, есть ли среди ростовчанок девушки, которые не хотят иметь детей никогда. Также автор спрашивал, как такие девушки видят в будущем свою жизнь: в одиночестве или в отношениях.