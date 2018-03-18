В Харькове нацисты похоронили Владимира Путина

Российское генконсульство в Харькове по-прежнему заблокировано представителями украинских силовых структур. Местные неонацисты с молчаливого одобрения бойцов Нацгвардии и полицейских принесли к зданию консульства гроб, в который поместили манекен, названный Владимиром Путиным.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

Представители запрещенного в России «Правого сектора»*, а также партии «Свобода», «Конгресса украинских националистов» и «Правой молодежи» решили устроить свои «выборы». Всем проходящим мимо гражданам они предлагали «проголосовать» за смерть Путина. Рядом с гробом были установлены бигборды, на которых было написано «Кохайтеся чорноброві, та не з москалями» и «Росія = смерть».Организаторы этих «выборов» запаслись и бюллетенями, роль которых исполнили гнилые овощи и фрукты. Располагались они в телефонной будке, гордо именуемой нацистами «Кабинкой для голосования». Все желающие могли войти туда, взять «бюллетень» и метнуть его в гроб с манекеном, который по совместительству оказался «избирательной урной».