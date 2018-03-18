В Ингушетии проголосовал 122-летний россиянин

18 марта на выборы руководителя России в Ингушетии в голосовании принял участие самый старый житель РФ – 122-летний Алпаз Илиев. Пресс-служба руководителя республики проинформировала, что к Илиеву члены избирательной комиссии пришли сами.

Анна Котова

Сообщается, что в горном районе Ингушетии в селении Гули Джейрахского района проживает самый старый житель Алпаз Илиев. Сейчас ему 122 года. Чтобы долгожитель принял участие в голосовании к нему домой приехали изберкомавцы с переносной урной. Отметим, что в республике зарегистрировано 97 людей старше 85 лет, которым нужно отдать свой голос на торжественном мероприятии. Многие из этих людей могли отдать голос на дому, но они решили прийти на участок сами.Ранее информировалось, что в Ингушетии на голосование пришли 18 пар молодоженов, чтобы исполнить свой гражданский долг. В подарок от властей республики новые семьи получили бытовую технику.