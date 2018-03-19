Полуобнаженная девушка в Якутии устроила фотосессию на скейтборде в 20-градусный мороз

19-летняя модель из Якутии Яна Оборина взбодрила социальные сети своей фотосессией на сноуборде. В 20-градусный мороз молодая девушка надела купальник и провела продолжительное время на сноуборде, позируя фотографу.

Сергей Денисов

По словам самой модели, многие машины на Покровском тракте останавливались, и водители удивленно рассматривали храбрую девушку, не побоявшуюся ради искусства раздеться на морозе.В социальных сетях экстремальная фотосессия вызвала оживленную дискуссию. Многие комментаторы открыто восхищаются храброй девушкой, однако подавляющее большинство выражает сомнение в правильности поступка. Люди полагают, что подобное безрассудство обернет с годами большими проблемами здоровья. Третьи убеждены, что позирование голышом на снегу пагубным образом отразится на репродуктивной функции модели.