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| | Полуобнаженная девушка в Якутии устроила фотосессию на скейтборде в 20-градусный мороз

Полуобнаженная девушка в Якутии устроила фотосессию на скейтборде в 20-градусный мороз

Сегодня, 02:30
19-летняя модель из Якутии Яна Оборина взбодрила социальные сети своей фотосессией на сноуборде. В 20-градусный мороз молодая девушка надела купальник и провела продолжительное время на сноуборде, позируя фотографу.

Полуобнаженная девушка в Якутии устроила фотосессию на скейтборде в 20-градусный мороз

 

По словам самой модели, многие машины на Покровском тракте останавливались, и водители удивленно рассматривали храбрую девушку, не побоявшуюся ради искусства раздеться на морозе.

В социальных сетях экстремальная фотосессия вызвала оживленную дискуссию. Многие комментаторы открыто восхищаются храброй девушкой, однако подавляющее большинство выражает сомнение в правильности поступка. Люди полагают, что подобное безрассудство обернет с годами большими проблемами здоровья. Третьи убеждены, что позирование голышом на снегу пагубным образом отразится на репродуктивной функции модели.
Сергей Денисов
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