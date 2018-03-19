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| | Ростовчанин объявил фотоохоту на автохамов

Ростовчанин объявил фотоохоту на автохамов

Сегодня, 05:20
Житель донской столицы не выдержал и выложил в социальную сеть целую коллекцию фотографий неправильной парковки автомобилей в придомовых территориях в Ростове.

Ростовчанин объявил фотоохоту на автохамов

 

Фото вызвали живую реакцию блогеров, которые тут же дополнили общую экспозицию своими фото. Коллекция набрала сразу множество лайков и вызвала бурное обсуждение в Сети.

Анонимный ростовчанин честно сказал, что не хочет раскрывать своего настоящего имени, так как боится мести автовладельцев. Оказывается, есть устойчивая привычка парковать авто у пешеходных выходов из подъезда, пандуса, на детских игровых площадках и тротуарах. Фотограф намеренно дал крупным планов государственные номера транспортных средств и несколько сюжетных фотографий, когда молодые матери с детскими колясками не могут проникнуть к себе в подъезд из-за неправильной парковки автохамов.

Многие блогеры выразили сомнения, что такая наглядная педагогика исправит ситуацию, тем не менее, движение против «автобыдла» в сети ширится и есть надежда, что местные власти отзовутся конкретными подзаконными актами регулирующими вечный конфликт между пешеходами и водителями.
Сергей Денисов
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