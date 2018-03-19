Ростовчанин объявил фотоохоту на автохамов

Житель донской столицы не выдержал и выложил в социальную сеть целую коллекцию фотографий неправильной парковки автомобилей в придомовых территориях в Ростове.

Сергей Денисов

Фото вызвали живую реакцию блогеров, которые тут же дополнили общую экспозицию своими фото. Коллекция набрала сразу множество лайков и вызвала бурное обсуждение в Сети.Анонимный ростовчанин честно сказал, что не хочет раскрывать своего настоящего имени, так как боится мести автовладельцев. Оказывается, есть устойчивая привычка парковать авто у пешеходных выходов из подъезда, пандуса, на детских игровых площадках и тротуарах. Фотограф намеренно дал крупным планов государственные номера транспортных средств и несколько сюжетных фотографий, когда молодые матери с детскими колясками не могут проникнуть к себе в подъезд из-за неправильной парковки автохамов.Многие блогеры выразили сомнения, что такая наглядная педагогика исправит ситуацию, тем не менее, движение против «автобыдла» в сети ширится и есть надежда, что местные власти отзовутся конкретными подзаконными актами регулирующими вечный конфликт между пешеходами и водителями.