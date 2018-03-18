В Ростове «эротические» танцы двух девушек засняли на видео

В соцсетях пользователи активно обсуждают и шутят по поводу данного ролика. Все было бы намного лучше, если бы не нарушенная координация движения танцовщиц, что может говорить о том, что они были под действием алкоголя. Помимо самих девушек в танцах также участвовал и парень, который, скорее всего, был хозяином машины.
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