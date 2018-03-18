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| | В Ростове «эротические» танцы двух девушек засняли на видео

В Ростове «эротические» танцы двух девушек засняли на видео

Вчера, 23:30
Жители Ростова стали свидетелями эротических ночных танцев. В интернете появилось видео, на котором две девушке возле авто вызывающе танцевали под песню Ольги Бузовой «Мало половин».

В Ростове «эротические» танцы двух девушек засняли на видео

 

В соцсетях пользователи активно обсуждают и шутят по поводу данного ролика. Все было бы намного лучше, если бы не нарушенная координация движения танцовщиц, что может говорить о том, что они были под действием алкоголя. Помимо самих девушек в танцах также участвовал и парень, который, скорее всего, был хозяином машины.

 
Отметим, что в эротическом танце присутствовали элементы лесбийского секса. Многие пользователи пришли к одному мнению, что лучше молодежь танцует на улицах города, чем будет грабить и избивать обычных прохожих, что для Ростова не редкость. Комментаторы похвалили выступающих.

Анна Котова
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