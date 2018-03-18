Юный камышанин после секса хочет бросить 16-летнюю подружку ради ее мамы

18-летний житель Камышина, города в Волгоградской области, встречался с 16-летней девушкой. Парень пришел к подружке в гости, но не застал ее дома и предался любовным утехам с ее матерью.

Домбровский Сергей

Молодой человек опубликовал в популярных социальных сетях эмоциональный пост, предназначенный зрелой женщине. Юный камышанин признается даме в нежных чувствах и предлагает продолжить отношения. Женщина отказала парню, так как она намного старше, опытнее, разумнее и не хочет проблем с дочерью. Юношу не убедили подобные доводы, он уверен, что нашел леди мечты и о своей прежней девушке слышать ничего не желает.Пользователи активно комментируют данную публикацию. Одни юзеры предосудительно отнеслись к зрелой женщине и порекомендовали ей впредь сдерживать свои эмоции. Другие начали шутить по этому поводу, посоветовав парню завести роман с матерью и ее дочерью одновременно. Третьи напомнили молодому человеку о морали и благоразумии.