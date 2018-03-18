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| | Юный камышанин после секса хочет бросить 16-летнюю подружку ради ее мамы

Юный камышанин после секса хочет бросить 16-летнюю подружку ради ее мамы

Вчера, 22:20
18-летний житель Камышина, города в Волгоградской области, встречался с 16-летней девушкой. Парень пришел к подружке в гости, но не застал ее дома и предался любовным утехам с ее матерью.

Юный камышанин после секса хочет бросить 16-летнюю подружку ради ее мамы

 

Молодой человек опубликовал в популярных социальных сетях эмоциональный пост, предназначенный зрелой женщине. Юный камышанин признается даме в нежных чувствах и предлагает продолжить отношения. Женщина отказала парню, так как она намного старше, опытнее, разумнее и не хочет проблем с дочерью. Юношу не убедили подобные доводы, он уверен, что нашел леди мечты и о своей прежней девушке слышать ничего не желает.

Пользователи активно комментируют данную публикацию. Одни юзеры предосудительно отнеслись к зрелой женщине и порекомендовали ей впредь сдерживать свои эмоции. Другие начали шутить по этому поводу, посоветовав парню завести роман с матерью и ее дочерью одновременно. Третьи напомнили молодому человеку о морали и благоразумии.
Домбровский Сергей
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