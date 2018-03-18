Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске

Знаменитая 90-летняя путешественница из Красноярска, в народе известная как Баба Лена, отдала свой голос на выборах главы России в своем родном городе.

Анна Котова

Старушка поведала журналистам, что уже не помнит когда впервые пошла голосовать, однако никогда не пропускала такого мероприятия. Жительница Красноярска прославилась в 2016 году, когда в интернете появилась информация о том, что старушка обожает путешествовать. Путешественница рассказала, что сначала на поездки она собирала с пенсии, но после того, как о ней узнали в интернете, у нее появились различные меценаты.До этого информировалось, что самый старый избиратель Еврейской автономной области 101-летний Аркадий Черных выбрал президента страны, находясь в заведении для старых и одиноких людей в Биробиджане.