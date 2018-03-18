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Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске

Сегодня, 09:44
Знаменитая 90-летняя путешественница из Красноярска, в народе известная как Баба Лена, отдала свой голос на выборах главы России в своем родном городе.

Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске

 

Старушка поведала журналистам, что уже не помнит когда впервые пошла голосовать, однако никогда не пропускала такого мероприятия. Жительница Красноярска прославилась в 2016 году, когда в интернете появилась информация о том, что старушка обожает путешествовать. Путешественница рассказала, что сначала на поездки она собирала с пенсии, но после того, как о ней узнали в интернете, у нее появились различные меценаты.

До этого информировалось, что самый старый избиратель Еврейской автономной области 101-летний Аркадий Черных выбрал президента страны, находясь в заведении для старых и одиноких людей в Биробиджане.
Анна Котова
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