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На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей

Сегодня, 08:28
Наблюдатели отмечают на Дальнем Востоке высокую явку граждан на избирательные участки по выборам Президента России. К полудню она составила почти 30 процентов. Все данные о количестве проголосовавших непрерывно поступают в Центризбирком, где отражаются на 85 экранах, расположенных на стене.

На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей

 

Отдельные аналитические панели показывают сравнительную аналитику. На Сахалине и на Камчатке явка избирателей к 12 часам составила на 6-7% больше, чем на прошлых президентских выборах. В Приморье установилась по-настоящему весенняя погода, что косвенным образом способствует гражданской активности населения.

По данным Центральной избирательной комиссии, активнее всего голосуют жители Чукотки, где явка избирателей составила 47,29%. Журналисты местных телеканалов сообщают, что в некоторых регионах Хабаровского края на избирательных участках образовалась очередь из людей, желающих проголосовать пораньше.
Сергей Денисов
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