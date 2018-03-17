ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

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ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

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От Редактора

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| | Ученые: Экраны превращают мозг в кашу и делают людей несчастными

Ученые: Экраны превращают мозг в кашу и делают людей несчастными

Вчера, 20:01
Благодаря постоянному использованию современной техники - компьютеров, телевизоров, планшетов и смартфонов, наш мозг приходит в определенное состояние, которое можно назвать разложением. Человеческий интеллект при столь интенсивном внедрении гаджетов в нашу жизнь, получил возможность сильно «разгрузиться», так, что в нем почти отпала необходимость.

Ученые: Экраны превращают мозг в кашу и делают людей несчастными

 

Стоит лишь вспомнить, как лет двадцать назад, когда об Интернете еще мало кто слышал, в наших квартирах не было столько «умных гаджетов», которыми сейчас просто напичкан любой современный дом. Сейчас смартфон с выходом в интернет можно увидеть в руках как трехлетнего малыша, так и 80-летней бабули. И если раньше свое свободное время люди проводили, отдыхая в парке, читая книги, занимаясь спортом или общаясь с друзьями, то сейчас многие из этих занятий переместились на экраны гаджетов, от которых мы практически не отрываемся, проводя «в обнимку» с ними весь свой досуг, и не только. Современные школьники готовы круглосуточно сидеть в соцсетях, сражаться в компьютерных войнах или, как минимум, смотреть телевизор. Собственно, многие из их родителей поступают примерно также.

Ученые уже заявляли о том, что имеют доказательства нанесения вреда молодому развивающемуся мозгу модными гаджетами. По статистике, в конце 2017 года у 75% подростков имелись современные смартфоны, и эти дети могли проводить по 9 часов в день в интернете (в основном, используя соцсети). Результат исследования специалистов показал, что те из подростков, кто находился онлайн больше 5 часов в день, ощущали себя в 2 раза несчастнее , чем те, кто уделил гаджетам внимания меньше часа в день.

Примечателен и еще один показатель, выведенный учеными - наблюдается прямая взаимосвязь между «зависанием» в Сети и ухудшением психического состояния здоровья, равно как и удовлетворенности жизнью. Получается, что практически любое занятие, выполняемое человеком «в реале», дает ему большее ощущение счастья, чем любая активность в гаджете. Это даже относится к выполнению домашнего задания у школьников.

Эксперты даже предложили несколько правил, которые стоит использовать, чтобы отучить себя от постоянного использования гаджетов. Например, заряжать телефон в спальне не нужно - это даст возможность погрузиться в любимое хобби (к примеру, чтение), а не хвататься за гаджет то и дело. Полезно почаще гулять, оставив смартфон дома - физическая активность и свежий воздух будут лишь на пользу организму, а без постоянного использования «драгоценного» гаджета, это будет и вовсе хорошо. Нужно почаще вспоминать о настольных играх, только не включая их перед собой на экране, а играя с реальными людьми за столом. И, наконец, в гаджете можно отключить все дополнительные функции - как то оповещения о различных событиях и прочее. Телефон от этого не перестанет быть телефоном. В конце концов, если мы кому-то действительно нужны, он может просто позвонить нам.
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