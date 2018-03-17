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| | В Москве установили мемориальную доску в память о Борисе Немцове

В Москве установили мемориальную доску в память о Борисе Немцове

Вчера, 18:25
В пятницу прошла церемония установки мемориального трафарета в честь великого политика Бориса Немцова. Мероприятие приходило в Москве. Теперь на доме под номером 3, по улице Малая Ордынка, висит доска почтения патриота и знатного политика. Известно, что в этом доме на самом деле жил Борис Немцов.

В Москве установили мемориальную доску в память о Борисе Немцове

 

Возглавила церемонию Ксения Собчак. Кандидат в президенты отметила, что теперь каждый житель или приезжий будет знать, где жил политик. Также Ксения Собчак поблагодарила всех тех, кто помогал организовать данное событие.

Отметим, что Ксения Анатольевна ранее обращалась к мэру столицы с просьбой увековечить память Борису Немцову с помощью мемориальной доски. Спустя некоторое время комиссия одобрила заявление на установку трафарета. Известно, что устанавливал табличку родной сын погибшего политика – Антон. Доску повесили на арке, что ведет во двор здания.

Но дочь Немцова - Жанна, отказалась посещать торжественную установку мемориала. Девушка посчитала, что это очередная пиар-акция перед предстоящими выборами.
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