Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева В Австралии совершенно случайно обнаружили древнеегипетскую мумию FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога
| | Разработано устройство, позволяющее заниматься сексом во время «месячных»

Разработано устройство, позволяющее заниматься сексом во время «месячных»

Сегодня, 16:58
Как известно, секс во время «месячных» требует соблюдения дополнительной гигиены, или попросту говоря – очистки. Создано устройство, помогающее обходиться без данной процедуры.

Разработано устройство, позволяющее заниматься сексом во время «месячных»

 

Это изобретение называется Ziggy Cap и представляет собой менструальную чашу, сделанную из силикона, для многократного применения. Она тонкая и очень удобная, поскольку выполнена в форме лепестка. Сбор влаги происходит на протяжении 12 часов за счёт герметичного двойного обода. Перед использованием чащу следует аккуратно согнуть, а также желательно пройти консультацию у гинеколога. Срок годности устройства – до 2 лет. Оно доступно и на российском рынке, её цена составляет 3 тысячи рублей.

 

Существует и другой вариант устройства под названием Lily Cup One. Оно меньшего размера и предназначено для начинающих пользовательниц. Его цена равна 1600 рублей. Согласно заявлению разработчиков, их главной целью было желание помочь женщинам чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Цена iPhone SE сократилась до рекордного показателя
Цена iPhone SE сократилась до рекордного показателя

Цена мобильного телефона iPhone SE сократилась до рекордного показателя. Снижение составило 35 процентов.

Создано устройство, позволяющее управлять телефоном с помощью мимики
Создано устройство, позволяющее управлять телефоном с помощью мимики

Специалисты, из области научного прогресса, работающие в институте компьютерной графики Общества Фраунгофера в Германии, разработали версию устройства с

Новое устройство Sgnl позволит разговаривать, приложив палец к уху
Новое устройство Sgnl позволит разговаривать, приложив палец к уху

Платформа Kickstarter открыла сбор денег на новое устройство, позволяющее ввести телефонные разговоры, приложив палец к уху. Новинка получила название Sgnl.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости