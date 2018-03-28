Разработано устройство, позволяющее заниматься сексом во время «месячных»

Как известно, секс во время «месячных» требует соблюдения дополнительной гигиены, или попросту говоря – очистки. Создано устройство, помогающее обходиться без данной процедуры.

Это изобретение называется Ziggy Cap и представляет собой менструальную чашу, сделанную из силикона, для многократного применения. Она тонкая и очень удобная, поскольку выполнена в форме лепестка. Сбор влаги происходит на протяжении 12 часов за счёт герметичного двойного обода. Перед использованием чащу следует аккуратно согнуть, а также желательно пройти консультацию у гинеколога. Срок годности устройства – до 2 лет. Оно доступно и на российском рынке, её цена составляет 3 тысячи рублей.

Существует и другой вариант устройства под названием Lily Cup One. Оно меньшего размера и предназначено для начинающих пользовательниц. Его цена равна 1600 рублей. Согласно заявлению разработчиков, их главной целью было желание помочь женщинам чувствовать себя комфортно в любой ситуации.