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| | Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

Отношения без будущего: Учёные назвали четыре признака несоответствия партнёров

Сегодня, 12:30

Дело не только в физическом влечении.

Многие влюблённые пары расстаются после нескольких лет отношений, жалея о зря потраченном времени и всех тех нервах из-за бесконечных ссор и неурядиц. Учёные решили назвать четыре признака, свидетельствующих о скором разрыве романтических отношений. Специалист в области отношений Дэвид Беннет заявил о том, что не только физическое влечение повествует о соответствии влюблённых людей. По словам специалиста, первым признаком того, что с человеком не стоит развивать отношения, если его кандидатуру не одобрили близкие друзья. Жизнь людей не проходит в изоляции, поэтому реакция приятелей на нового партнёра является довольно важной частью в фундаменте будущей пары.

Кроме того, Дэвид напомнил, что если партнёра приходится буквально умолять вступить в узы брака, ничего хорошего из таких отношений не выйдет. Эксперт подчеркнул, что желание изменить многие черты возлюбленного или возлюбленной под себя также гласит о строгом несоответствии, так как взрослые люди не должны кардинально меняться, чтобы нравиться другим. Последним тревожным маячком при отношениях без будущего являются случаи, когда люди ждут свадьбы больше из-за возможности повеселиться со всеми своими друзьями и близкими, а не из-за шанса связать себя священными узами брака с избранным человеком.


Александр Вест

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