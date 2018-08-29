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Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека

Сегодня, 10:12

Японские исследователи сделали прорыв в современной науке. Ученые открыли два новых гена, которые отвечают за то, какие сновидения ночью видит человек.

Ведущий исследователь доктор Хироки Уэда из Токийского университета обнаружил два гена, которые регулируют фазу сна, во время которой происходит большинство сновидений. Японские ученые пришли к выводу, что гены под названием Chrm1 и Chrm3 переключают состояние сновидения и контролируют качество сна человека.

«Находка данных генов открывает путь к изучению основных клеточных и молекулярных механизмов и в конечном итоге позволит нам изучить сон человека, который долгое время был парадоксальным и загадочным для науки», - говорит Хироки Уэда. В дальнейшем ученые планируют понять, как Chrm1 и Chrm3 влияют на запоминание сна человеком.


Светлана Славянская

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