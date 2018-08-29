«Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики

Гуманоиды с Нибиру снова тревожат жителей Земли своими шокирующими появлениями, утверждают уфологи. Недавно очевидцы из Мексики зафиксировали в небе одного из «посланников».

Жители мексиканского города Сан-Хуан были напуганы, когда вечером во время грозы рядом с молнией появился загадочный НЛО. удивительные кадры сразу же были зафиксированы на видео и переданы местным специалистам по вопросам инопланетной жизни. Уфологи прокомментировали видеозапись и заявили, что в небе действительно мог пролетать НЛО, которого привлекает энергия молнии.

Однако пользователи Сети сошлись на мнении, что НЛО был настоящим «посланником» из опасной планеты Нибиру. Напомним, что жителям Земли удалось избежать столкновения с планетой Х, которое прогнозировали на 16 августа.

Светлана Славянская