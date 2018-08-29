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| | Учёные: Алкоголь и курение уничтожают сосуды подростков

Учёные: Алкоголь и курение уничтожают сосуды подростков

Сегодня, 09:49

Ученые подчеркнули, что покончить с вредными привычками следует как можно раньше. Тогда есть шанс спасти свои сосуды от уничтожения.

В опубликованных исследованиях говорится, что повреждения сосудов начинают развиваться у подростков до 17 лет, даже если они изредка курят и употребляют алкоголь. При этом, при одновременном сочетании спиртных напитков и сигарет, риск негативного влияния на артериальное здоровье гораздо выше, чем если употреблять алкоголь и табак по отдельности. Вредные привычки приводят к жёсткости сосудов и, как следствие, к плохому кровообращению и прогрессированию атеросклероза.

Эксперты обследовали 1266 британских детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В этой возрастной категории процент повреждённых сосудов оказался выше, чем у обследуемой «взрослой». Ученые связывают это с вредными привычками, которым подвержены подростки, а также с плохим питанием. Они настаивают, что вернуть артериальное здоровье и не испытывать проблем в будущем, можно лишь покончив с курением и алкоголем.


Дмитрий Брокгауз

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