Ученые: Козы могут распознавать счастливых людей

Британские ученые обнаружили, что у коз и собак есть общие черты характеры. Эти животные без проблем смогут распознавать счастливых людей.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии протестировали 20 особей коз и обнаружили, что данные животные удивительным способом могут отличать счастливых людей по улыбкам. Это говорит о том, что козы имеют схожие характеристики с собаками.

Автор исследования Алан МакЭллиготт сообщил, что способность распознавать настроение и характер человека может быть результатом одомашнивания и содержания в зоопарках. Было обнаружено, что козы больше предпочитают людей, которые улыбаются и смеются, а не тех персон, которые хмурятся или злится.

Светлана Славянская