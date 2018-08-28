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| | Кардиологи выяснили, что отпуск продлевает жизнь

Кардиологи выяснили, что отпуск продлевает жизнь

Сегодня, 22:59

Эксперты выступали на конгрессе в Мюнхене, где предоставили ряд сведений и фактов.

 

По мнению экспертов, длительный отпуск предотвращает заболевания сосудов и сердца, а также продлевает жизнь. Автором работы стал Тим Страндберг из хельсинского Университета. Кардиолог доказал, что жизнь без вредных привычек и правильное питание не стимулируют усиленную работу сердца.

Страндберг отметил, что длительный отпуск крайне необходим, особенно мужчинам, так как они более подвержены заболеваниям сердца. Эксперт совместно с коллегами в течение 50 лет наблюдал за жизнью 1 200 богачей из Финляндии. Людей разделили на две категории: ведущие здоровый образ жизни и живущие без определенных ограничений.

Сначала «ЗОЖники» уменьшили риск сердечно-сосудистых заболеваний до 46% по сравнению с людьми без ограничений. Однако стало известно, что люди ведущие здоровый образ жизни страдали от преждевременной смерти чаще чем добровольцы из второй категории. Выяснилось, что многие бизнесмены из первой группы отдавали мало времени отпускам.

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания рассматриваются на глобальном уровне. В год от патологии сердца погибают свыше 17 миллионов человек.


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