«Меркантильность в крови»: Девушки охотнее занимаются сексом с владельцами машин

Учёные доказали, что наличие автомобиля, повышает успех мужчины у женщнин.

Доклады о том, что владение автомобилем свидетельствует об активной сексуальной жизни, были опубликованы неоднократно. Они продолжают периодически появляться в Сети и СМИ. Но, несмотря на это, связь между наличием машины и количеством секса учеными была доказана впервые только недавно. Необычное исследование провели экономисты из Университета штата Делавэр и Рид-колледжа в США Эдриен Лукас и Николс Уилсон. Они в течение 30 лет – с 1986 по 2016 годы – анализировали связь между владением товарами длительного пользования и активностью сексуальной жизни. В исследовании приняли участие почти четыре миллиона респондентов из 80 стран мира – 3,2 миллиона женщин и 640 тысяч мужчин. При этом специалисты учитывали возраст, образование, семейное положение, знания о сексуальном здоровье, плотность населения в стране и количество товаров длительного пользования, находящихся в собственности.

В результате ученые доказали, что наличие автомобиля влияет на количество секса. Специалисты установили, что владельцы машин имели активную сексуальную жизнь, при этом девять процентов из них были определены как «необычайно похотливые». Подобная тенденция наблюдалась и среди владельцев мотоциклов, среди которых очень активную половую жизнь вели 15 процентов. Ученые также установили, что другие предметы длительного пользования, такие как холодильник, телевизор или «улучшенные полы», не имеют положительного влияния на сексуальную жизнь.

Виктория Озерова