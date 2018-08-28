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| | Экстрасенс раскрыла тайну эликсира, пробуждающего дар ясновиденья

Экстрасенс раскрыла тайну эликсира, пробуждающего дар ясновиденья

Сегодня, 19:42

Паранормальные способности скрыты в каждом человеке, считает медиум Дарья Воскобоева.

 Экстрасенс и участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Воскобоева раскрыла тайну эликсира, пробуждающего дар ясновиденья. Внешне и по способу приготовления это зелье выглядит как обыкновенный травяной чай или отвар, но при этом он несет в себе огромную пользу. По словам медиума, в каждом человеке скрыты экстрасенсорные способности, а пробудить эту волшебную энергетику поможет особенное сочетание травяных ароматов. Фактически, с помощью этого чая человек сможет войти в своеобразный транс, усиливая свое психологическое восприятие.

Интуицию могут улучшить такие травы и ароматические экстракты: лен, тубероза, имбирь, апельсин, розмарин, лавр, жимолость, тимьян, роза, гвоздика пряная, мята-мелисса, лаванда, одуванчик, жасмин, мускатный орех, корень фиалки, полынь, пижму, тысячелистник, клевер.

Тем временем, эксперт в области истории науки настоятельно советует перестать доверять обобщенным гороскопам. Примерно на 20-30% может быть точен гороскоп, составленный профессиональным астрологом, но все остальные предсказания – «информационный мусор».


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