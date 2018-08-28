Страсть на всю ночь: Учёные подсказали позы для «бесконечного» секса

Удовлетворение партнёрши станет хорошей привычкой, а не редкостью.

Проблема преждевременной эякуляции по статистике касается примерно 30% от всех мужчин, в связи с чем многие ловеласы прибегают к использованию презервативов и прочих средств для уменьшения чувствительности, чтобы хоть как-то продлить половой акт, стараясь доставить наслаждение даме своего сердца. Однако, учёные выяснили, что продолжительность сексуального контакта также зависит и от выбора позы, определяющей характер взаимодействия половых органов. Специалисты подсказали, что сделать секс практически бесконечным, обеспечив страсть на всю ночь, следует использовать позу «Ложки», в которой партнёрша оказывается на боку, а мужчина располагается в той же позиции за ней. Кроме того, сексолог Анабель Найт заявила, что одной из наименее чувствительных позиций считается немного изменённая поза «по-собачьи», в которой девушке следует лечь на живот, а мужчина окажется прямо на своей партнёрше, контролируя все телодвижения.

Найт подчеркнула, что для продления сексуальных утех также подойдёт поза, в которой оба партнёра лежат на боку лицом друг к другу, а женщина забрасывает верхнюю ногу на торс мужчины, создавая необходимые условия для проникновения.

Александр Вест