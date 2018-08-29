Учёные: Джек-потрошитель мог оказаться женщиной

Экспертам удалось установить предполагаемую личность и мотивы преступницы.

Долгие годы учёные безуспешно пытались определить, кто именно выступал в роли всемирно известного убийцы, прозванного Джеком-потрошителем. Однако, недавно специалист по имени Джон Моррис выступил с предположением, что знаменитым убийцей вполне могла оказаться женщина. По заверению Морриса, под образ хладнокровного маньяка идеально подпадает медсестра Лиззи Уильямс, так как у неё был отчётливый мотив, который подталкивал её от избавления лондонских улиц от женщин лёгкого поведения. Специалист пояснил, что многократными убийствами Лиззи Уильямс могла проецировать на других свой гнев из-за того, что она сама не могла иметь детей.

Медсестра могла убивать женщин, которые бесцельно разбрасывались столь бесценным даром, продавая своё тело незнакомцам. Моррис подчеркнул, что у четырёх из пяти жертв Джека-потрошителя были вырезаны матки, а медицинский опыт медсестры помогал ей осознанно увечить своих жертв, обрекая их на неминуемую гибель.

Александр Вест