Веселье без последствий: Учёные назвали пять советов для борьбы с похмельем

Отныне можно забыть про утренний ад с головной болью и тошнотой.

Учёные рассказали о том, как можно веселиться с употреблением алкогольных напитков практически без последствий, назвав пять простых советов для эффективной борьбы с похмельем. По словам профессионального диетолога Аманды Гамильтон, не существует таких препаратов, которые сразу же убрали все симптомы похмелья, так как утренний ад, при котором человек вынужден мириться с тошнотой и головной болью, является важным периодом детоксикации организма. Однако, страдания можно облегчить, дав телу то, что ему необходимо.

По словам Гамильтон, перед сном после употребления изрядного количества алкоголя полезным будет выпить добавочную порцию воды, так как при распитии спиртного организм человека теряет в четыре раза больше жидкостей. Кроме того, важнейшим шагом в борьбе с похмельем является ранний завтрак, пусть и через силу. Аманда добавила, что чашка утреннего кофе и физические упражнения позволят телу вновь найти свой ритм, как и достаточное количество отдыха, который необходим для полного восстановления организма.

Александр Вест