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| | Снижается интеллект и гибнут птицы: Города уверенно уничтожают жизнь на Земле

Снижается интеллект и гибнут птицы: Города уверенно уничтожают жизнь на Земле

Сегодня, 14:11

Загрязненный городской воздух и постоянный шум приводят к необратимым последствиям.

 

Ученые доказали, что города негативно влияют на земную жизнь, медленно, но уверенно, уничтожая её. В частности, загрязненная атмосфера не лучшим образом сказывается на физическом здоровье, а также умственных способностях людей. От высоких уровней загрязнения воздушных потоков снижается интеллект, в особенности речевые и арифметические навыки.

Международная команда исследователей во главе с Пекинским педагогическим университетом проанализировала языковые и арифметические тесты, проведенные среди китайского населения в период с 2010 по 2014 год. Результаты последних тестов показали снижение умственных способностей граждан. Люди возрастом старше 64 лет, мужчины, а также население с низким уровнем развития подвержены воздействию загрязненного возраста больше, чем остальные.

Наиболее крупным источником загрязнения воздуха в городах являются транспортные средства, отмечают ученые. Микроскопические частицы от автомобильных выхлопов могут проникать в легкие и вызывать сердечные заболевания, а также рак. Самое высокое загрязнение воздуха зафиксировано на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.

Города опасны не только для людей, но и для птиц. Ученые из Института орнитологии им. Макса Планка (Германия) отмечают, что городской шум приводит к снижению продолжительности жизни пернатых. Живущие в городских районах птицы гибнут быстрее, чем их сородичи, которые обитают в деревнях, подчеркивают эксперты. Представители пернатых особенно чувствительны к шуму в период обучения пению.


Мирослава Донцова

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