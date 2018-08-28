Учёные: Изменения климата помогли Homo sapiens вытеснить неандертальцев

Холодные периоды стёрли с лица Земли эволюционных собратьев человека.

Учёные из Кёльнского университета проанализировали изменения климата во время основных периодов становления человечества, выяснив, что именно они помогли представителям гомо сапиенс вытеснить неандертальцев с карты современной Европы. По заверениям специалистов, им удалось зафиксировать два холодных и два продолжительных холодных и сухих периода, которые повлияли на исчезновение неандертальцев как вида рода Люди. По подсчётам экспертов, первые представители гомо сапиенс появились в Европе ещё 40 тысяч лет назад, а незадолго до этого все неандертальцы попросту вымерли.

Долгие годы учёные не могли понять, что послужило основной причиной исчезновения целого вида, однако, недавнее исследование показало, что благодаря удивительной выносливости и адаптивности к экстремальным природным условиям гомо сапиенс сумели одержать господство в заселении всех уголков мира.

Александр Вест