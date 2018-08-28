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| | Растаманы в опасности: Учёные выявили связь между шизофренией и марихуаной

Растаманы в опасности: Учёные выявили связь между шизофренией и марихуаной

Сегодня, 13:41

Все, кто когда-либо пробовал или хотел попробовать растительные наркотики, могут оказаться серьезно больны.

Учёные из австралийского Университета Бергофера и ряда других вузов выявили прямую связь между употреблением марихуаны и шизофренией, заявив, что растаманы могут оказаться в серьёзной опасности. Проанализировав цепочки определённых перекрывающих генов, специалисты выяснили, что люди с диагнозом шизофрения склонны к курению каннабиса гораздо больше, чем здоровые пациенты. Однако, данный вывод не означает, что курение конопли может привести к развитию шизофрении. По заверению экспертов, любителям марихуаны стоит беспокоиться лишь о том, что у них уже присутствует данный недуг, однако, степень его развития уникальна для каждого отдельного человека.

Кроме того, учёные подтвердили, что экстраверты и другие люди с довольно вспыльчивым и энергичным характером более подвержены употреблению конопли, чем другие. Ранее исследователи предполагали, что курение конопли может приводить к психическим расстройствам, однако, большинство учёных уверено, что люди со специфичными отклонениями в психике чаще других употребляют лёгкие наркотики, которые зачастую усугубляют их состояние.


Александр Вест

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