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| | Ученые представили первую в истории науки рабочую математическую формулу машины времени

Ученые представили первую в истории науки рабочую математическую формулу машины времени

Сегодня, 13:50

Вероятнее всего, путешествия в прошлое человечеству станут доступны значительно раньше, чем об этом говорят научные источники.

 

Ученые из Мэрилендского университета США выступили с заявлением, что смогли первыми в истории науки разработать рабочую математическую формулу для надежной машины времени. В ней описан ящик, который сможет перемещаться сквозь пространство и время, давая возможность посещать прошлое и будущее.

«Люди постоянно мечтают о путешествиях во времени, но воспринимают их, как фантастику! Мы привыкли так считать, ведь это действительно кажется чем-то нереально. Мы же, по крайней мере математически, доказали, что это вполне возможно», - заявил один из членов исследовательской группы Бен Типпетт.

В сотрудничестве со своими коллегами они использовали Общую теорию относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной машины времени, которой впоследствии было дано имя TARDIS (если перевести аббревиатуру с английского получится: «Перемещаемая акаузальная ретроградная область в пространстве-времени).

За представленной математической моделью, представленной физиками, стоит концепт о том, что человечеству пора начать воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое – это время. Потому смотреть на неё, как на трехмерную модель – бесполезно, ведь тогда понять суть ее устроения будет практически невозможно.

«Четырехмерная модель позволила бы ученым по всему миру использовать пространственно-временной континуум во всех направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной», - добавил Типпетт.


Николай Офицеров

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