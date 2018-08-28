Ученые представили первую в истории науки рабочую математическую формулу машины времени

Вероятнее всего, путешествия в прошлое человечеству станут доступны значительно раньше, чем об этом говорят научные источники.

Ученые из Мэрилендского университета США выступили с заявлением, что смогли первыми в истории науки разработать рабочую математическую формулу для надежной машины времени. В ней описан ящик, который сможет перемещаться сквозь пространство и время, давая возможность посещать прошлое и будущее.

«Люди постоянно мечтают о путешествиях во времени, но воспринимают их, как фантастику! Мы привыкли так считать, ведь это действительно кажется чем-то нереально. Мы же, по крайней мере математически, доказали, что это вполне возможно», - заявил один из членов исследовательской группы Бен Типпетт.

В сотрудничестве со своими коллегами они использовали Общую теорию относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной машины времени, которой впоследствии было дано имя TARDIS (если перевести аббревиатуру с английского получится: «Перемещаемая акаузальная ретроградная область в пространстве-времени).

За представленной математической моделью, представленной физиками, стоит концепт о том, что человечеству пора начать воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое – это время. Потому смотреть на неё, как на трехмерную модель – бесполезно, ведь тогда понять суть ее устроения будет практически невозможно.

«Четырехмерная модель позволила бы ученым по всему миру использовать пространственно-временной континуум во всех направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной», - добавил Типпетт.

Николай Офицеров