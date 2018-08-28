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| | Смертельный шашлык: Учёные доказали большую опасность увлечения барбекю

Смертельный шашлык: Учёные доказали большую опасность увлечения барбекю

Сегодня, 13:10

Мясные блюда на мангале и гриле значительно повышают риск развития болезней сердца.

Учёные из Оксфордского университета провели исследование, которое показало, что увлечение барбекю может оказаться смертельно опасным пристрастием. Каждые 10 лет люди, занимающиеся приготовлением мясных и прочих блюд на мангале или гриле, увеличивают риски развития различных сердечных заболеваний на 3%. Как выяснилось, в группу риска попадают все граждане, использующие в качестве топлива для приготовления пищи уголь, древесину или древесный уголь хотя бы раз в неделю. Однако, исследование также показало, что риски развития сердечных болезней вполне обратимы, если вместо твёрдых видов топлива мясо или другие продукты будут приготавливаться на электрической плите или на газу.

Специалисты подчеркнули, что при приготовлении блюд на открытом огне с использованием указанных видов топлива высвобождает токсичные химические соединения, влияющие также на развитие рак лёгких, кожи и мочевого пузыря. Эксперты советуют воздержаться от слишком частого приготовления шашлыка, заменив привычки на их более здоровые варианты.


Александр Вест

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