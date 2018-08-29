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| | Ученые создали наногель для качественного лечения вредоносных вирусов

Ученые создали наногель для качественного лечения вредоносных вирусов

Сегодня, 01:30

Новый препарат более эффективно защищает от опасных инфекций, нежели традиционные средства. Самое главное его преимущество: незначительная цена.

 

Ряд научных сотрудников, включая представителей Свободного Университета Берлина, создали наногели, которые могут эффективно предупреждать вирусные заболевания. Новинка имитирует рецепторы клеточной поверхности, на которых закрепляются вирусы. Активное соединение основано на полиглицериновом сульфате и способно своевременно изолировать вирусы, недопуская развитие болезни. Новые наногели легко адаптируются к поверхности вируса, что снижает вероятность отсоединения патогенов.

Разработанные наногели ученые протестировали на людях и животных. Им удалось выяснить, что вещества остаются активными длительное время и достигают эффекта в 90% эпизодов. Препарат можно создать по мизерной цене, к тому же, он безвреден и может в дальнейшем выводиться из организма через внутренние органы.


Никита Готский

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