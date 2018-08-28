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| | «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет

«Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет

Сегодня, 12:30

Препарат позволяет сбрасывать вес без угрозы сердечных заболеваний.

Специалисты Гарвардской медицинской школы провели масштабное исследование с участием более чем 12 тысяч людей, страдающих от ожирения, которое выявило небывалую эффективность препарата под названием лоркасерин. По словам профессора Джейсона Холфорда, ставшего одним из автором эксперимента, данное средство является настоящим «Святым Граалем» похудения, так как его приём позволяет утроить эффективность различных диет. Учёные рассказали о том, что в данный момент специалисты могут лишь посоветовать гражданам с избытком лишнего веса изменить образ жизни, либо прибегнуть к хирургическому вмешательству. Однако, лоркасерин может стать отличным помощником в похудении, являясь переходным звеном между правильным питанием и физическими нагрузками.

Авторы исследования подчеркнули, что применение лоркасерина снижает риски развития диабета второй степени, различных сердечных заболеваний, а также стабилизирует кровяное давление и сердечный ритм.


Александр Вест

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